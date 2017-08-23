Мост на Буденного будет реконструирован за 1 млрд рублей

В рамках строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту в Керчи также произойдут некоторые логистические изменения. Одним из них станет реконструкция недостроенного моста по улице Буденного.

Этот мост начали строить в далеком 1993 году. Но стать функционирующим объектом ему было не суждено. На протяжении долгих лет это место стало отстойником для многотоннажного транспорта и прогулок вездесущей молодежи.

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Сегодня же, в 2017 году, путепровод включен в программу ФЦП и будет реконструирован.

На этот процесс в рамках программы выделено 1 миллиард 100 миллионов рублей.

В итоге, на этом месте появится четырехполосная дорога, которая совместно с эстакадным переходом через шоссе Героев Сталинграда, станет частью транспортной развязки автомобильных подходов к Керченскому мосту.

Таким образом, уже в 2018 году из центра в Аршинцево можно будет попасть следующим образом: от района троллейбусного парка через четырехполосный мост, прямо по эстакаде до пенсионного фонда и по съезду на существующую дорогу.

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