С каждым днем мы все ближе к окончанию стройки века и к введению в эксплуатацию моста в Крым. Редакция KerchINFO.com продолжает радовать читателей свежими фотографиями со стройки.

На строящемся железнодорожном мосту уже смонтирована 11-ая пара Л-образной конструкции.

Отметим, что для строительства, как железнодорожного моста, так и для автомобильной проезжей части регулярно доставляются необходимые материалы.

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Напомним, что уже в декабре 2018 года по Керченскому мосту проедут первые автомобили, а ровно через год будет открыто движение и поездов.

Железнодорожные подходы к мосту со стороны Керчи будут строить уже в 2017 году.

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