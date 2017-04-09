Мост в Крым: фото 9 апреля

Дождь – не помеха для строителей Керченского моста. Несмотря на сырую погоду и выходной день, редакция КерчьИНФО продолжает следить за строительством Керченского моста. Работа ведется по графику и качество стройки века жестко контролируется. Свежие фото строительства Керченского моста прислал нам Даня Глухов.

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Напомним, в 2018 году будет запущено автомобильное движение по мосту, в 2019 — железнодорожное. Для постройки крупнейшего сооруженияя, соединяющего Крым и материковую Россию каждые сутки задействованы 4,5 тысячи человек. Всего же на строительстве задействованы 7 тысяч рабочих со всех уголков России. Работы ведутся и на таманской стороне и на Тузле.

Мост в Крым фото



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