«Мостоотряд-1»: проблемы поднятия арки были успешно решены

Процесс установки железнодорожной арки Керченского моста окончен. Секретами и деталями проведения процедуры с журналистами продолжают делиться эксперты, передает Информационный центр «Крымский мост».
Так, о подробностях операции журналистам рассказал главный инженер «Мостоотряда-1» Андрей СУРКОВ.
«Самый важный, первый этап подъемки заключался в том, чтобы подвести арку в состояние до отрыва от пролетного строения при условии, когда плавсистема поднимается вместе с ней», — рассказал специалист.
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После поднятия арки над плавсистемой до отметки одного метра мостостроители перепроверили надежность работы подъемной системы.
Затем со скоростью около 7 метров в час ступенчато, циклично арка была поднята на проектную отметку.
«Сама подъемная система состояла из четырех групп домкратов, в каждой группе, в свою очередь, было тоже четыре домкрата. Всего шестнадцать домкратов. Обеспечить работу этих домкратов синхронно – это была первая необходимость, которую нужно было выполнить, а затем, как говорят, маленькими шажками, приближаясь к своей цели, надо было корректировать работу этих домкратов», прокомментировал Андрей СУРКОВ.
После того, как арка оказалась наверху, ее надо было установить с точностью перепада по концам арки: по фасаду не выше 600 мм и в поперечных не больше 30 мм. В этом заключалась тонкость работы.
«Операция стала считаться завершенной тогда, когда арка позиционирована и раскреплена к опорам», — добавил главный инженер «Мостоотряда-1».
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