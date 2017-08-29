«Мостоотряд-1»: проблемы поднятия арки были успешно решены

Процесс установки железнодорожной арки Керченского моста окончен. Секретами и деталями проведения процедуры с журналистами продолжают делиться эксперты, передает Информационный центр «Крымский мост».

Так, о подробностях операции журналистам рассказал главный инженер «Мостоотряда-1» Андрей СУРКОВ.

«Самый важный, первый этап подъемки заключался в том, чтобы подвести арку в состояние до отрыва от пролетного строения при условии, когда плавсистема поднимается вместе с ней», — рассказал специалист.

Читайте: Леонид РЫЖЕНЬКИН: «Страна будет гордиться отечественными мостостроителями»

После поднятия арки над плавсистемой до отметки одного метра мостостроители перепроверили надежность работы подъемной системы.

Затем со скоростью около 7 метров в час ступенчато, циклично арка была поднята на проектную отметку.

«Сама подъемная система состояла из четырех групп домкратов, в каждой группе, в свою очередь, было тоже четыре домкрата. Всего шестнадцать домкратов. Обеспечить работу этих домкратов синхронно – это была первая необходимость, которую нужно было выполнить, а затем, как говорят, маленькими шажками, приближаясь к своей цели, надо было корректировать работу этих домкратов», прокомментировал Андрей СУРКОВ.

После того, как арка оказалась наверху, ее надо было установить с точностью перепада по концам арки: по фасаду не выше 600 мм и в поперечных не больше 30 мм. В этом заключалась тонкость работы.

«Операция стала считаться завершенной тогда, когда арка позиционирована и раскреплена к опорам», — добавил главный инженер «Мостоотряда-1».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

