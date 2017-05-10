Мотоциклист едва не погиб по дороге в Керчь

На 325 километре трассы Джанкой-Феодосия-Керчь 31-летний водитель не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

По данным пресс-службы ГИБДД, Водитель мотоцикла «Honda» двигался со стороны Симферополя в направлении Керчи. В результате падения мужчина получил закрытый перелом левой ключицы.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 мая примерно в 19:30.

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