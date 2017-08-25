Муниципальный контроль Керчи пресекает стихийную торговлю

Сотрудники управления муниципального контроля администрации г. Керчи провели очередной рейд по выявлению и пресечению стихийной торговли.
Как сообщает пресс-служба Администрации г. Керчи, помимо сотрудников керченского управления муниципального контроля в состав рабочей группы вошли сотрудники налоговой и ветеринарной служб, а также управления экономического развития.
Инспекция, направленная на выявление точек стихийной торговли была проведена по улице Войкова, в районе магазина «ПУД».
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По итогам проверки составлены протоколы на лиц, реализующих товар в месте, не установленном для этих целей, а так же за нарушения правил благоустройства.
Данные протоколы переданы в административную комиссию, нарушители будут привлечены к административной ответственности.
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