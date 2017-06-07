Мусором в России можно будет торговать

В Российской Федерации одобрен законопроект, позволяющий домохозяйствованиям торговать мусором, для его последующей переработки. Поправки в закон были приняты правительством.

Согласно поправкам, на раздельный сбор бытовых отходов будет введен льготный тариф. Об этом сообщает РИА со ссылкой на издание КоммерсантЪ. Как отмечается в материале, данная мера позволит снизить расходы ЖКХ. На новую систему планируется перейти до 2019 года.

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Помимо этого, отмечается, что домашние хозяйства смогут напрямую заключать контракты с транспортировщиками и переработчиками мусора о продаже отходов.

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