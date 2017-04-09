Мусоровозы забыли дорогу к домам для переселенцев?

Читатели сайта КерчьИНФО прислали в редакцию фотографию, на которой отчетливо видно, что баками для мусора около домов для переселенцев с Цементной слободки, явно некому заниматься. Людям приходится аккуратненько складывать свои отходы рядом, поскольку в баки они уже не помещаются.Напомним, ранее, в доме для переселенцев из-за работы по подключению отопительного котла, произошел порыв и затопление одной из квартир. К счастью, все проблемы были быстро устранены.

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Переселение жителей с Цементной слободки прошло 30 марта. Тогда, дома проинспектировал Глава Крыма Сергей Аксенов.



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