Музейная страница «Боспорских агон»: уникальные выставки

В рамках фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», который стартовал в Керчи, в керченскому музее открылись две выставки. Выставка «Художественный металл Урала» и -Выставка работ учащихся художественного отделения МБУДО «Детская школа искусств имени Сердюка» «Пантикапей – Рыбный путь».

Первая выставка представляет 222 уникальных экспоната из собрания Свердловского областного краеведческого музея.

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В музее открывается выставка «Художественный металл Урала XIХ–XХI веков». 222 уникальных экспоната из собрания Свердловского областного краеведческого музея расскажут керчанам и гостям города об искусстве уральских мастеров художественного литья из чугуна, меди, бронзы, алюминия; об уральской художественной ковке и гравировке по меди и латуни; нижне-тагильской художественной лаковой росписи по металлу; златоустовской гравюры по металлу.

Специально для Международного фестиваля «Боспорские агоны», в рамках которого состоится открытие выставки, из фондов Художественного музея Эрнста Неизвестного в состав экспонатов была включена работа «Экус» из серии «Власть зверя».

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