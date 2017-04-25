«Музейные сказки» для первоклассников

В историко-археологическом музее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоялось очередное занятие в образовательной программе «Музейные сказки» для 1–Б класса школы №9 — «История рукописной книги».

Под руководством автора программы Н.А. Макаровой ребята исследовали историю зарождения письменности, сравнивали начертания букв в разных языках, узнали о первых библиотеках. В выставочных залах историко-археологического музея первоклассники увидели настоящий прибор для письма, которым пользовались жители древнего Пантикапея, узнали как проходило обучение для их ровесников, живших более двух тысяч лет назад.

Поиски ответов на вопросы Надежды Александровны заставляли ребят проявлять чудеса смекалки. Знаете ли вы, например, какую древесину и почему используют сейчас для производства бумаги?

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Особенностью программы «Музейные сказки» являются небольшие тематические мастер-классы. На этот раз первоклассники учились писать настоящим пером — тонко очиненым, а также его металлическим собратом, которым умело пользовались прабабушки и прадедушки современных школьников.

За всей круговертью «наблюдал» Кот Ученый и общение с белым плюшевым талисманом программы «Музейные сказки» стало для школьников самым приятным поощрением.

Ольга Решетникова, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»

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