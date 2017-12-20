Музейные сказки в преддверие Нового года

В историко-археологическом музее ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» прошла 76-я встреча из цикла «Музейные сказки». В предновогодние дни тему обусловили предстоящие праздники– автор проекта Н.А. Макарова пригласила второклассников из школы №9 на «Ёлку нашего детства».

Как оказалось, ребята знают немало сказок, легенд и реальных исторических фактов о нарядной елочке и новогодних игрушках. Самые активные участники викторины были награждены большими красными яблоками-прообразами первых елочных шаров.

По традиции для ребят были проведены тематические мастер-классы. Под руководством сотрудницы музея-заповедника С.В. Ковальчук были изготовлены пушистые бумажные елочки размером с ладошку, которые ребята тут же «обыграли» при исполнении песни «В лесу родилась елочка».

Мастер-класс по росписи новогодних шаров прошел под руководством сотрудницы отдела реставрации А.Е. Бачуриной. Александра Евгеньевна рассказала, какие цвета будут наиболее ярко смотреться на готовом изделии, как подобрать сюжет, как сочетать рисунки на разных сторонах шара, как правильно работать с кистью и красками на такой непростой и необычной поверхности.

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Двух снеговиков и одну снежинку за несколько минут нарисовали Ева, Родион и Николай. У Александры Евгеньевны шар украсился калиновой кистью.

Приз зрительских симпатий достался шарику со снеговиком, изготовленному Евой и бумажным елочкам Полины и Артема.

Пока одни ребята были заняты изготовлением поделок, другие рассказывали стихи на новогоднюю тематику. Прозвучали даже четверостишия собственного сочинения.

Подарком для ребят стало посещение новой выставки, открывшейся в историко-археологическом музее «Carte Postale: открытая душа». Вместе с автором и ведущей проекта Н.А. Макаровой ребята совершили настоящее путешествие по Керчи XIX- начала XXI века.

В честь дня св. Николая участники встречи получили вкусные гостинцы: шоколадки и мандаринки.

Текст и фото: Решетникова О.

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