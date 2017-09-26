Мужское здоровье в МДЦ «Глобал Медик-Групп»

Если у вас возникли трудности с зачатием ребенка, одним их первых анализов, который вам придется сдать, станет спермограмма!

Спермограмма – это самый важный анализ, который позволяет выявить большую часть возможных отклонений, приводящих к мужскому бесплодию.

Спермограмма — это анализ эякулята (спермы), используемый в медицине для установления фертильности мужчины и выявления возможных заболеваний половой системы.

Анализ эякулята необходим в следующих случаях:

если возникло подозрение в мужском бесплодии;

при проведении лечения от бесплодия;

при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО);

при подготовке к интрацито-плазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ);

если мужчина желает провести криоконсервацию спермы или стать донором спермы.

Как подготовиться к сдаче анализа?

Перед сдачей спермы пациент воздерживается от эякуляции 3-5 дней (но не дольше одной недели). При длительном воздержании в семенной жидкости мужчины остаются «старые» сперматозоиды, неспособные к оплодотворению. Если же интимная близость была менее, чем за 3 дня до сдачи эякулята, то спермограмма покажет преобладающее количество незрелых гамет. В обоих случаях результаты будут недостоверны, что может привести к ошибочному диагнозу.

Другие предписания, которые необходимо соблюдать:

не принимать алкоголь, лекарства, жирную и острую пищу за 7 дней до сдачи спермы;

за неделю отказаться от посещения сауны/бани, горячих ванн;

за сутки исключить физические нагрузки;

при повторном исследовании — установить одинаковый период воздержания.

Ответы на все интересующие вопросы Вы сможете получить, посетив Международный Диагностический Центр «Глобал Медик Групп».

МДЦ, «Глобал Медик Групп»

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*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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