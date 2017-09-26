Мужское здоровье в МДЦ «Глобал Медик-Групп»

Если у вас возникли трудности с зачатием ребенка, одним их первых анализов, который вам придется сдать, станет спермограмма!
Спермограмма – это самый важный анализ, который позволяет выявить большую часть возможных отклонений, приводящих к мужскому бесплодию.
Спермограмма — это анализ эякулята (спермы), используемый в медицине для установления фертильности мужчины и выявления возможных заболеваний половой системы.
Анализ эякулята необходим в следующих случаях:
Как подготовиться к сдаче анализа?
Перед сдачей спермы пациент воздерживается от эякуляции 3-5 дней (но не дольше одной недели). При длительном воздержании в семенной жидкости мужчины остаются «старые» сперматозоиды, неспособные к оплодотворению. Если же интимная близость была менее, чем за 3 дня до сдачи эякулята, то спермограмма покажет преобладающее количество незрелых гамет. В обоих случаях результаты будут недостоверны, что может привести к ошибочному диагнозу.
Другие предписания, которые необходимо соблюдать:
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