Кафе «Вкус Жизни» представляет уникальный вариант Вашей ПЯТНИЦЫ: вечер со звездой в КАРАОКЕ.

Под руководством талантливого певца и участника телевизионных вокальных шоу

(«Х-фактор» и «Новая Зевзда») мы предлагаем провести Ваш вечер незабываемо и максимально ярко. Игорь Дишкантюк не только подарит Вам исполнение любимых хитов, но и зарядит творческой энергетикой. Никто не сможет отказать себе взять в руки микрофон! Скажем нет скованности и стеснению!

Пятница со Вкусом — это зажигательная караоке-вечеринка по всем правилам:

-текст песен проецируется на большой экран;

-качественное звучание;

-большой выбор песен на любой вкус;

-караоке-батлы среди участников;

-призы от заведения.

Поющие сердца должны быть услышаны! Приглашаем Вас и Ваших близких.

Вход СВОБОДНЫЙ, предварительная бронь столика приветствуется.

Начало в 20:00.

Айвазовского, 7

+7 978 816 888 7 / +7 978 83 59 444

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