Кафе «Вкус Жизни» представляет уникальный вариант Вашей ПЯТНИЦЫ: вечер со звездой в КАРАОКЕ.
Под руководством талантливого певца и участника телевизионных вокальных шоу
(«Х-фактор» и «Новая Зевзда») мы предлагаем провести Ваш вечер незабываемо и максимально ярко. Игорь Дишкантюк не только подарит Вам исполнение любимых хитов, но и зарядит творческой энергетикой. Никто не сможет отказать себе взять в руки микрофон! Скажем нет скованности и стеснению!
Пятница со Вкусом — это зажигательная караоке-вечеринка по всем правилам:
-текст песен проецируется на большой экран;
-качественное звучание;
-большой выбор песен на любой вкус;
-караоке-батлы среди участников;
-призы от заведения.
Поющие сердца должны быть услышаны! Приглашаем Вас и Ваших близких.
Вход СВОБОДНЫЙ, предварительная бронь столика приветствуется.
Начало в 20:00.
Айвазовского, 7
+7 978 816 888 7 / +7 978 83 59 444