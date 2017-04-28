Мы уменьшаемся: тенденция снижения роста в Керчи

Тенденция снижения роста характерна для всей России. Не обошла она и Керчь. Что же влияет на антропометрию молодых жителей нашего города?

В Керчи состоялась конференция «Экология и здоровье». На ней было отмечено, что современная экология неблагоприятно влияет на физическое развитие современной молодежи. Так, за последние десять лет, средний рост жителей Керчи уменьшился на полтора сантиметра. Особенно это отмечается у девочек 11—12 лет. Также нарушения проявляются уменьшением массы тела, силовых показателей, объема легких и т.п.

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Кроме того, на территории полуострова довольно много хромосомных заболеваний, и врожденных аномалий. Помимо этого, за один год в стандартной «трешке» образуется порядка сорока килограмм пыли, в которой разводится «нечисть», вызывающая аллергию: грибы, клещи, бактерии. Все это также неблагоприятно влияет на антропологические показатели.

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