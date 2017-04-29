Мыс Ак-Бурун: с него виден весь Керченский мост

Каждый керчанин наверняка знает, что строительство Керченского моста слышно практически из любой точки города, а вот видно далеко не везде. Сайт KerchINFO как раз является одним из тех мест, где вы можете наблюдать за «стройкой века».

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию свежие фотографии строительства Керченского моста с крепости «Керчь», а точнее с мыса Ак-Бурун. Как отмечает начальник отдела «Керченская крепость» Юрий Белик, оттуда открывается поистине впечатляющий вид. Ведь с мыса Ак-Бурун видно все 19 километров стройки.

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Напомним, строительство Керченского моста идет с опережением графика, а успокоившаяся погода только сопутствует этому.

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