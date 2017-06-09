Мыс Опук обстреляли неуправляемыми ракетами

Десантный корабль Черноморского флота «Николай Фильченков» выполнил учебные стрельбы по мысу Опук, который находится под Керчью. Он отработал по наземным и воздушным целям.Как сообщил сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, большой десантный корабль отработал боевую задачу К-2 – действия одиночного корабля. В ходе учений, экипаж корабля произвел стрельбы неуправляемыми ракетами по условным ДОТам противника на мысе Опук. Помимо этого, корабль отстрелялся по целям на воде и в воздухе, – передает Крыминформ.

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Учения на этом не заканчиваются, экипажу корабля предстоит еще провести учения по борьбе за живучесть судна, а также по охране и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде.

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