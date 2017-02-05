Совсем недавно в Керчи были морозы, сейчас воздух снова прогрелся до плюсовых температур, а на днях синоптики вновь обещают похолодание. Всех автолюбителей волнует один и тот же вопрос: «Нужно ли при минусовой температуре устраивать мойку своей машине или всё же стоит повременить с этим до потепления?»

С появлениям гололёда, многие автолюбители тут же ринулись на автомойки, устранять остатки соляно-песчаной смеси, которой посыпаны дороги, со своего четырёхколёсного друга. Но есть и те автомобилисты, которые стоят на распутье и задаются вопросом: а стоит ли вообще в холод мыть машину?

Большинство автомобилистов уверены, что особенно в зимнее время нужно уделять должное внимание мойке машины. И причина тому, что многие водители наслушались страшных историй от работников автомоек, мол, проедешься по посыпанной солью дороге и не помоешь машину — жди ржавчину. А так ли это на самом деле?

Сторонники «чистого образа жизни» своего автомобиля аргументируют необходимую зимнюю мойку машины следующими факторами. По их мнению, вымытая машина не только приятна глазу, но и защищена таким образом от коррозии.

Однако аргументы против мойки машины в минусовую температуру куда весомее будут. Бытует мнение, что в холодную погоду вода может нанести машине больший вред, чем вся таблица Менделеева. Дело в том, что даже в тёплом помещении машину после мойки практически невозможно полностью высушить.

Если говорить о коррозии, отталкиваясь от азов химии, то интенсивность появления ржавчины зависит от температуры: чем она выше, тем необратимее процесс. Коррозия точит кузов машины только при минимально минусовой (-1, -2) и плюсовой температурах. То есть мойка автомобиля в морозную погоду от ржавчины не спасёт. Большинство автовладельцев об этом и не догадываются.

Гораздо плачевнее другое последствие мойки. Когда на заледеневшее на морозе авто обрушиваются потоки теплой воды, краска кузова испытывает огромный перепад температур. Это приводит к появлению микротрещин на лакокрасочном покрытии и, в дальнейшем, к разрушению краски. Про такое последствие зимней мойки, как примёрзшие дверь, окна, замки и петли, мы уже и говорить не будем.

То есть, выходит, что в минусовую температуру машину лучше вообще не подвергать процессу мойки.

Но если вдруг приспичило, то делать это нужно только в отапливаемых автомойках.

Уважаемые автомобилисты, берегите своих четырёхколёсных друзей. Всем удачи на дорогах!

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