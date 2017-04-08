На Алтай — лечиться и отдыхать

В привлекательности Алтая заметную роль играет местное население, сформировавшееся из десятков наций и народностей, зачастую сохранившее национальные черты и самобытность. Алтайские немцы, проживающие с 19 в. на территории Гальбштадт, сохранили не только родной язык и культуру, они отличаются национальной аккуратностью. Поэтому и выглядят их поселения, как частичка Западной Европы в Кулундинской степи.

До настоящего времени немцы сохранили некоторые особенности домостроительства: возведение жилых помещений и всех хозяйственных построек под одну крышу, наличие летних кухонь, отсутствие русских печей. Сегодня немецкие дома представляют собой пятистенки, окрашенные снаружи в традиционную бело-голубую гамму. В целом немецкий сельский двор – это наиболее впечатляющее достижение национальной культуры.

Одним из этнических признаков немецкого населения Алтая стала приверженность к традиционной национальной пище. Национальные блюда присутствуют в рационе немцев не только при проведении массовых фестивалей и праздников, но и в будние дни. Элементами национальной кухонной символики в настоящее время являются «штрудель» и «нудельсупе».

В немецких поселениях Алтайского края все праздники проводятся с соблюдением национальных обычаев и традиций. Праздник Трех Королей обязательно проводится на Новый год; в мае, под окном любимой, в знак предложения замужества, появляется Майское дерево. Семейный праздник «Зоммерфест» отмечают летом. Привлекательным для туристов стал гастрономический фестиваль национальной кухни.

Алтайский край является аграрным регионом, где зависимость человека от природы всегда является определяющими в формировании календарной обрядности. Немцы отмечают праздники, дата которых непосредственно зависит от производственного цикла: «Эрнтеданкфест» (праздник урожая), «Швайншлахт» (праздник забоя свиней).

Развитие лечебно-оздоровительного и детского оздоровительного туризма в Немецком районе обосновано его расположением в благоприятном месте, где климат позволяет отдыхать круглый год. К главной достопримечательности Гальбштадта относится наличие на его территории красивейшего чистого озера Щекулдук, соленая вода и грязи которого стали местом лечения многих заболеваний.

Практически каждая сельская семья охотно обеспечит отдых в домашней атмосфере, организуя питание из натуральных продуктов и экскурсии по красивейшим местам района, например трансфер Новосибирск-Белокуриха

Для горожан появляется возможность отдохнуть от цивилизации, прикоснуться к сельской жизни – поучаствовать в сенокосе, подоить корову. прокатиться верхом на лошади.

Собираясь в Гальбштадт или Маральник , стоит выбрать поселения с сохранившимися старыми немецкими постройками, в таком случае отдых будет наиболее удачным!



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