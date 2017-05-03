На автобусе из Керчи: куда можно поехать

Старт туристического сезона для керчан знаменуется, прежде всего, хорошей погодой и, конечно же, наплывом туристов. Ежедневно через переправу в Керчь прибывает все больше и больше туристов. И для многих возникает вопрос — куда на автобусе можно добраться из Керчи.

Редакция KerchINFO.com публикует все направления рейсовых автобусов межгородского соединения со станции «Керчь».

Так, из Керчи на автобусе можно добраться в Армянск, аэропорт, Горностаевка, Джанкой, Евпаторию, Симферополь, Севастополь, Саки, Черноморское, Щёлкино и Ялту.

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Всем туристам, которые хотят выехать из Крыма на автобусе через Керчь смогут добраться до следующих городов: Астрахань, Брянск, Волгоград, Геленджик, Дербент, Донецк, Краснодар, Крымск, Липецк, Москва, Невинномысск, Новороссийск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Черкесск, Шуя, Грозный, Стаханов.

Напомним, на днях в Керчь приехали первые велотуристы.



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