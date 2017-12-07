На автоподходах к Крымскому мосту построят развязку с двумя съездами

«Служба автомобильных дорог Республики Крым» ищет подрядчика на «Выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив» – соответствующий документ размещён на сайте госзакупок. В документации также указано устройство технологической развязки в районе ИДК.

Проектом предусматривается строительство транспортной развязки имеющей 2 съезда:

Съезд №1 обеспечит разворот транспорта в обратную сторону с площадки ИДК (Инспекционно-досмотровый комплекс – прим.ред.), едущего со стороны Крымского полуострова и непрошедшего контроль.

Съезд №2 обеспечит разворот транспорта, едущего со стороны Крымского полуострова без заезда на площадку ИДК.

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Кроме этого подрядчику нужно будет очистить местность от от взрывоопасных предметов (в течение 10 дней с даты подписания договора), снять растительный грунт (за 15 дней), вырубить деревья (за 25 дней). В документах отмечается, что вырубленные деревья компенсируют другими зелёными насаждениям. Помимо этого по проекту подрядная организация проведёт земляные работы (не позднее 31 января 2018 года), проложит водопропускные трубы и благоустроит территорию в зоне транспортной развязки (не позднее 20 апреля 2018 года). Полностью завершить работы по объекту также нужно не позднее 20 апреля 2018 года.

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Общая территория производства работ -171 325 м2. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 54 026 196, 67 рублей. Расходы на проведение работ Крымская служба автомобильных дорог берёт на себя.

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