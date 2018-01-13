На автоподходах к Крымскому мосту появится ещё один путепровод

Министерство транспорта проводит закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту автоподходов к Крымскому мосту в части строительства путепровода в составе транспортной развязки на ПК28+83,485.

Соответствующий документ размещён на сайте Госзакупок.

Согласно технической документации, транспортная развязка в этом районе имеет 2 съезда.

«Съезд №1 обеспечивает разворот транспорта в обратную сторону с площадки ИДК, едущего со стороны Крымского полуострова и непрошедшего контроль. Съезд №2 обеспечивает разворот транспорта, едущего со стороны Крымского полуострова без заезда на площадку ИДК».

В документах указано начало путепровода ПК 6+58,875 и конец – ПК 7+42,205. Кроме этого сказано, что сопряжение путепровода с насыпями подходов будет осуществляться через монолитные железобетонные переходные плиты длиной 6 и 8 м для опоры 1 и 5 соответственно толщиной 40 см.

На период эксплуатации путепровода установят дорожные знаки, табло переменной информации и светофоры, а также нанесут дорожную разметку.

Также в технической документации отмечается, что

«начиная с ПК 29+00 грузовой транспорт будет перенаправлен на боковую дорогу, с которой он может повернуть на территорию ДРК для досмотра, руководствуясь указаниями постового инспектора ГИБДД. При этом, грузовой транспорт, не подлежащий досмотру, имеет возможность продолжить движение по боковой дороге и вернуться на полосу основного хода».

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 232 367 985 рублей. Дата окончания работ – 30 апреля 2018 года.



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