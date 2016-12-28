В Керчи прошло экстренное совещание главы администрации города Владимира Подлипенцева с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Об этом сообщает пресс-центр администрации Керчи.

В ходе совещания Владимир Подлипенцев сообщил, что полномочия по контролю борьбы со стихийной торговлей, которыми ранее был наделен экс-заместитель главы администрации Богдан Жорняк, переданы Артему Пегашеву.

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Артем Владимирович Пегашев – с октября 2016 года занимает должность советника главы администрации Керчи, до этого был заместитель директора МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг». По образованию — специалист по международной юриспруденции.

Следует отметить, что для Керчи проблема стихийной торговли весьма актуальная и болезненная. Однако, несмотря на противодействие со стороны администрации города, вопрос остается нерешенным.

Напомним, что керченская городская администрация уже открыла вакансию на должности, которые освободили Олег Шевченко и Богдан Жорняк.

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