На Центральном рынке Керчи новое оборудование

На центральном рынке Керчи продолжаются преобразования. Руководством города заменены столы для продажи мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В крытой части в одном из центральных рядов, где идёт продажа мясной продукции, заменили старые столы на новые охлаждающие. Пока оборудование ещё не подключили, но это дело ближайшего времени: кампании, которая изготавливала столы, должна направить для этих целей своих работников.

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Практичность новых охлаждающих столов оценил и.о.заместителя главы администрации города Артем Пегашев. Он остался доволен увиденным, подчеркнув, что начало модернизации рынка положено.

«Приятно, когда какие-то мечты, надежды выливаются в конкретные действия. Предприятие шло к этим изменениям с прошлого года. На сегодняшний день с установкой нового оборудования удалось привести в соответствие с требованиями российской нормативной базы условия хранения мясной продукции, особенно это касается летнего периода, а также улучшить условия работы ее реализаторов», — подытожил Артем Пегашев.

По словам Игоря Орлича, в перспективе планируется установить охлаждающие столы или подставки в оставшихся рядах, где идет торговля мясом. Предприятие надеется справиться с этой задачей в течение этого года.



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