На центральном рынке новый директор

В дирекции по регулированию сферы потребительских услуг (Центральный рынок) — новый руководитель. Им стал полковник в запасе ФСБ России.

С сегодняшнего дня, 10 июня, официально снят с должности директор МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Орлич Игорь Владимирович.

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На его место назначен Шимко Сергей Владимирович – полковник в запасе ФСБ России, бывший руководитель ряда самостоятельных оперативных подразделений органов безопасности.

Отметим, это уже вторая смена руководства на рынке за 2017 год. Так, в февраля текущего года тогдашний директор Роман Корсак уволился по соглашению сторон, в связи с переводом. Исполняющим обязанности директора стал Игорь Орлич.

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