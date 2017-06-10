На центральном рынке новый директор

В дирекции по регулированию сферы потребительских услуг (Центральный рынок) — новый руководитель. Им стал полковник в запасе ФСБ России.
С сегодняшнего дня, 10 июня, официально снят с должности директор МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Орлич Игорь Владимирович.
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На его место назначен Шимко Сергей Владимирович – полковник в запасе ФСБ России, бывший руководитель ряда самостоятельных оперативных подразделений органов безопасности.
Отметим, это уже вторая смена руководства на рынке за 2017 год. Так, в февраля текущего года тогдашний директор Роман Корсак уволился по соглашению сторон, в связи с переводом. Исполняющим обязанности директора стал Игорь Орлич.
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