На День города керчан угостят ухой

Керчь активно готовится к празднованию Дня города. В этот раз торжества пройдут 16 сентября. Для жителей и гостей города подготовлена необычная программа.Несмотря на то, что уже известен план мероприятий на День города Керчь в 2017 году, активными жителями города вносятся свои оригинальные предложения.

Так, в ходе очередного заседания Консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениями при Председателе Керченского городского совета, было поддержано решение о проведении фестиваля национальных кухонь с соответствующим колоритным оформлением павильонов.

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Чувашское национальное общество при поддержке Керченского отделения «Ассамблеи народов России» предложило приготовить национальное блюдо – уху, которую потом будет роздана всем желающим.

Также представители общества пообещали, что их уха удивит, привыкшим к рыбным блюдам, керчан.

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