На день освобождения Керчи троллейбус изменит маршрут

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню освобождения Керчи от фашистских захватчиков, 11 апреля с 9.30 до 14.30, троллейбусы до железнодорожного вокзала ходить не будут. Они будут курсировать от завода Войкова до Автовокзала и по направлению к Ворошилова.

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Об этом сообщает администрация Керчи. Кроме того сообщается, что маршрутные такси № 6, 24, 26, 35 будут ходить по графику. Однако, посадка и высадка пассажиров на маршруте № 6 в сторону центра города будет осуществляться по Вокзальному шоссе напротив Привокзальной площади, а посадка и высадка пассажиров на маршрутах № 24, 26, 35 будет осуществляться возле магазина «Крымская роза».



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