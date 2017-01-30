Поисковики нашли на дне моря самолёт американского производства. Истребитель был обнаружен водолазами ещё в 2016 году, но стало известно о нем только сейчас.

Длительный срок эксперты собирали детальную информацию о том, что это за самолёт, кому принадлежал, по какой причине потерпел крушение в Керченском проливе. Историки установили, что за штурвалом американского истребителя P-40 «Китти-Хок» был 22-летний лётчик советской авиации сержант Авдеенко Владимир Иванович.

29 ноября 1943 года самолёт не вернулся с боевого задания из района Керчи.

Обследование истребителя на предмет нахождения серийных номеров с целью его точной идентификации планируется на конец весны 2017 года.

Крымские поисковики обратились к своим коллегам из г. Владимира, с просьбой помочь найти родственников лётчика, уроженца города Коврова Владимирской области.

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В ходе поисковой экспедиции выяснилось, что из всех родственников сержанта Авдеенко Владимира Ивановича в живых остались только племянник Валерий Хорохов из Краснодарского края и племянница, проживающая в Подмосковье. Теперь родные летчика Авдеенко мечтают встретиться этой весной в Крыму, когда поисковики будут поднимать истребитель, за штурвалом которого находился их дядя.

По предварительным данным известно, что самолёт «Китти-Хок» очень хорошо сохранился. Детальное место падения истребителя держат в секрете и не разглашают, дабы избежать деятельности «черных археологов».

На сегодняшний день из-за погодных условий детальное изучение американского истребителя пока не проводится. Подъём самолёта, который пролежал семьдесят три года на дне пролива, планируется на конец апреля 2017 года.

После того, как самолёт достанут, он займет своё место в мемориальном комплексе под Керчью. Поисковики уже даже придумали заочное название для экспоната: «Самолет на дне моря», и рассказали о своей задумке поместить останки самолёта в аквариум.

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