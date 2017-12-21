На доброту водителя маршрутки пассажиры ответили воровством

У самого вежливого и доброжелательного водителя маршрутки в Керчи пассажиры украли документы, из-за этого человек лишился работы.

Владимира Александровича БОНДАРЯ знают многие – этот улыбчивый мужчина перевозит пассажиров по маршруту №19, о нём пишут в социальных сетях, с ним любят ездить: «Вечер, выходной заканчивается, заходишь в маршрутку, а водитель по-отечески: – Заходите, дорогие мои! Размещайтесь, мои вечерние гости!».

Пассажиры и лично, и за спиной всегда благодарили его за хорошее настроение и доброту.

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В минувшие выходные Владимиру Александровичу пришлось поплатиться за свою вежливость – пассажиры украли у него сумку с документами – в том числе с видом на жительство и правами, деньгами и ключами . С субботы мужчина больше не работает, и когда вернётся за руль 19-ой – неизвестно: процесс восстановления документов займёт много времени.

Если у вас есть какая-либо информация о случившимся или вы знаете, как можно помочь Владимиру Александровичу, сообщите об этом редакции КерчьИНФО. Давайте ответим добром на добро!

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