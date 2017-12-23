На Донбасс доставили груз из Крыма

На Донбасс доставили гуманитарную помощь от крымчан. Организаторы благодарят всех неравнодушных керчан, жителей Севастополя и Симферополя, кто оказал содействие в сборе. Начальник штаба гуманитарной помощи поблагодарила директора КТЛК Дениса ОБУХОВА, который организовал бесплатную доставку груза на материк.

Сегодня начальник штаба гуманитарной помощи жителям Донбасса Любовь ВЛАСЕНКО обратилась в редакцию КЕРЧЬ ИНФО. Через СМИ она хочет донести до людей информацию о том, как прошла доставка груза.

«Груз перевезли на Грузовой паромной линии. Благодаря директору КТЛК мы переправились бесплатно. Для нас это очень важно. Остается больше денег на топливо. Доехали мы хорошо. Но мы не смогли лично раздать людям эту помощь. Там идут усиленные боевые действия. Мы оставили там человека из Севастополя. Он уже сам будет развозить помощь», – рассказывает Любовь ВЛАСЕНКО.

За короткий промежуток времени, когда Любовь Семеновна находилась в ДНР, в Ясиноватой произошла трагедия. Разбомбили девятиэтажный и пятиэтажный дома, а также множество частных домов. Есть погибшие. Люди сидят в подвалах и не могут выбраться наружу.

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Начальник штаба гуманитарной помощи обращается ко всем керчанам с просьбой помочь жителям Донбасса.

«Людям нужны продукты питания, теплая одежда, детям новогодние подарки. И хотя в Донецке, в связи с военным положением, отменили все праздники, дети все же ждут подарков» – комментирует Любовь ВЛАСЕНКО

Помощь жителям Донбасса вы можете принести по адресу: улица Советская, 36. Прием помощи ведется ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 14:00. Также можно позвонить лично Любовь Семеновне : +7 (978) 711 63 85.

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