На дорогах полуострова будет вестись фото-видеофиксация

В Крыму появятся 182 точки, где будут работать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений «Арена». Данная мера поможет снизить количество ДТП на дорогах Крыма.

Как отметил глава Министерства Внутренних дел по Республике Крым Сергей АБИСОВ, количество аварий на дорогах и смертельных случаев на полуострове возросло на 16 и 9% соответственно. Также количество травм увеличилось на 17%, — передает Крымская служба новостей.

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Кроме того он заявил, размещение таких комплексов — весьма перспективный шаг, поскольку задействование личного состава полиции минимизируется, да и водители, зная, что ведется наблюдение, будут ездить аккуратнее.



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