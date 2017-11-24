На Еременко порыв водовода: сегодня у жильцов будут перебои с водой

Сегодня ночью на улице Ерёменко произошёл порыв водовода. На проезжей части улицы образовались большие лужи. Как сообщили в городском Водоканале, проблему начинают устранять.

В жилые дома этого района сейчас вода подаётся, однако по словам главного инженера предприятия Абжела КУРТАМЕТОВА, как только рабочие доберутся до водовода, напор воды придётся останавливать.

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«Чтобы устранит утечку, нужно уменьшить давление», рассказал специалист. Поэтому в у жителей домов в районе закусочной «Стопка» в ближайшие часы могут быть перебои с водой.

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