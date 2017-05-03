На горе Митридат проходит репетиция театрализованного представления к 8 мая

Репетиции перед празднованием Дня Победы проходят не только на центральных улицах города, но и на горе Митридат, где по сложившейся традиции, 8 мая состоится факельное шествие и театрализованное представление.

8 мая на горе Митридат керчане увидят тетрализованое представление «Не прервется память поколений» режиссера из Симферопля, Игоря Халаимова. В этом году в сценарий вошли такие исторические события как: расстрел в Багеровском рву, оборона Аджимушкайских каменоломен и освобождение Керчи.

Организаторы представления отмечают, что в специальных постановочных боях за Митридат будут участвовать более 100 человек. Это дети из театральных студий, реконструкторы, волонтеры, а также солдаты регулярной армии. Правда, поскольку у солдат режим, репетировать ежедневно они не могут, поэтому организаторам представления приходится под этот режим подстраиваться.

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Также отмечается, что оружие, используемое в постановочных боях будет максимально приближено по виду к настоящему оружию тех времен. А после представления керчан по традиции ожидает праздничный салют.

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