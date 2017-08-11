На горе Митридат устанавливают скамейку Керченского моста

Гора Митридат в центре Керчи является визитной карточной города уже многие сотни лет. Однако с недавних пор город-герой прославился и стройкой века.
На вершине горы Митридат проходит подготовка к установке именной скамейки Керченского моста. Уже вечером с нее гости и жители города смогут наблюдать за стройкой века.
В данный период на месте работает техника. Выравнивается площадка, на которой через несколько часов будет установлена скамейка.
Читайте: У Керченского моста появилась именная скамейка
Подобная лавочка с логотипом стройки века уже установлена на таманской стороне. Она пользуется большой популярностью среди туристов.
Отныне и на горе Митридат можно будет делать памятные фотографии не только на фоне легендарной стройки Керченского моста, но и на именной скамейке.
Важно отметить, что с Митридата открывается замечательная панорама на Керченский мост. Многие приходят именно на это место в вечернее время, когда сухопутные арки светятся множеством огней.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: