На горе Митридат устанавливают скамейку Керченского моста

Гора Митридат в центре Керчи является визитной карточной города уже многие сотни лет. Однако с недавних пор город-герой прославился и стройкой века.

На вершине горы Митридат проходит подготовка к установке именной скамейки Керченского моста. Уже вечером с нее гости и жители города смогут наблюдать за стройкой века.

В данный период на месте работает техника. Выравнивается площадка, на которой через несколько часов будет установлена скамейка.

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Подобная лавочка с логотипом стройки века уже установлена на таманской стороне. Она пользуется большой популярностью среди туристов.

Отныне и на горе Митридат можно будет делать памятные фотографии не только на фоне легендарной стройки Керченского моста, но и на именной скамейке.

Важно отметить, что с Митридата открывается замечательная панорама на Керченский мост. Многие приходят именно на это место в вечернее время, когда сухопутные арки светятся множеством огней.

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