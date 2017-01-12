В Керчи продолжаются противоаварийные работы на Горьковском мосту. Выполнена уже часть работ, однако сроки «горят».

На заметно изношенное состояние Горьковского моста в Керчи нарекают все: и жители города, и те, кто проезжает мимо. Долгое время его «латали» и засыпали ямы. О более существенных действиях зашла речь, когда поперёк моста образовалась немаленькая трещина.

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Долгожданный ремонт Горьковского моста начался 11 декабря. По плану за двадцать дней рабочие должны были выполнить весь комплекс противоаварийных работ. В него входит: укрепление свай и стен сооружения, а также ликвидация трещины на дорожном покрытии. Однако, сегодня, спустя месяц, финал работ еще не виден.

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Как сообщал ранее сайт KerchINFO.com, из резервного фонда Республики Крым выделены средства на проведение противоаварийных работ на Горьковском мосту. Работу производит севастопольская фирма «Ристон». На работу выделили порядка 67 миллионов рублей.

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