На Горьковском мосту разбился автомобиль

Сегодня в Керчи на Горьковском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС.

Автомобиль марки SsangYong находится на проезжей части моста, машина сильно помята спереди и непонятно как произошёл удар, поскольку других повреждённых автомобилей поблизости нет.

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К месту происшествия подъехал эвакуатор, пострадавших, по словам очевидцев нет. Водителю, повезло, поскольку, по печальной статистике, с этого моста машины часто вылетают. Подробности аварии уточняются.



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