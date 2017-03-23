На городской набережной состоялся спуск на воду катера МЧС

Скоростной катер КС-951 прибыл в Керчь ещё зимой, однако поскольку это новая техника, в эксплуатацию его ввели только сейчас. Катер развивает скорость до 55 км/ч и будет предназначаться для патрулирования прибрежной территории.

Для спуска катера на воду сотрудники МЧС очистили поверхность воды от грязи. Также был задействован 50-тонный кран, при помощи которого катер был благополучно спущен на воду. В торжественной обстановке сотрудники МЧС провели традиционную церемонию и разбили о борт бутылку шампанского и пришвартовали катер у причала, — передаёт KerchINFO.com

Напомним, что катер обладает скоростью в 55 км/ч и имеет небольшую осадку, что важно для Керченского пролива. Легкий алюминиевый корпус и водометные двигатели дают возможность катеру подойти почти вплотную к берегу или промчаться над отмелью, не боясь зацепиться корпусом или винтами за дно. Высокая скорость катера позволит быстро добраться до пункта назначения даже против сильного течения.

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Катер имеет четыре водонепроницаемые переборки, поэтому обладает хорошей плавучестью и живучестью, даже если в корпус начнет поступать вода. Оборудование катера позволяет эксплуатировать его как жарким летом, так и холодной зимой.



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