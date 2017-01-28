В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение!

По данным ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым, в период с 28 по 29 января в Крыму ожидаются сильные осадки. В связи с обильным выпадением снега, возможны огромные заторы на дорогах, аварии, несчастные случаи и чрезвычайные ситуации.

МЧС предупреждает жителей Крыма о надвигающемся снегопаде с большими порывами ветра и просит предпринять ряд мер безопасности.

Крымчанам рекомендуется плотно закрыть все окна и двери и закрепить их на ночь скотчем, убрать с балконов и дворов все предметы, которые при сильном порыве ветра могут ранить кого то из прохожих. Отключите, хотя бы на ночь с 28 по 29 января, газ и электричество.

Не паркуйте свои машины возле деревьев, рекламных щитов и хрупких фасадных конструкций, и сами также пытайтесь обойти их стороной.

Старайтесь избегать открытых возвышенных мест, где стихийный ветер может застать вас в врасплох. Одевайтесь потеплей, тщательно утепляйте все конечности, чтобы избежать обморожения.

Водителям же синоптики и МЧС советуют, для начала не выезжать на трассу не на летней резине. А также соблюдать минимальный скоростной режим, периодически расчищать снег вокруг автомобиля и прогревать двигатель, чтобы выхлопная труба не забилась снегом.

Уважаемые керчане, соблюдайте, пожалуйста, все меры предосторожности, а при возможности, останьтесь дома, дабы избежать несчастных случаев!

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