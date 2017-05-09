На Керчь надвигается шторм: возможны порывы ЛЭП

Управление МЧС по Республике Крым сообщает о том, что вечером 9-го мая и в течении 10 мая в республике местами ожидаются ливни с грозами, а также шквальный ветер.

В Ведомстве отмечают, что ветер будет достигать 22-х метров в секунду, что превышает скорость ветра в минувший шторм, случившийся в апреле. В МЧС прогнозируют вероятность обрыва линий электропередач. Также возможна остановка Керченской паромной переправы.

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Режим Управление МЧС по Республике Крым просит людей соблюдать правила по технике безопасности в случае шторма.

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