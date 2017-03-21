На Керчь надвигается юмористический «ураган»

Приближается «свежий» выпуск «ХАХА Баттла Городов»! Юмористическое шоу проведут в Керчи 25 марта. Традиционно местом дислокации была выбрана концертная площадка ДК «Корабел». За главный приз в 20 000 рублей посоревнуются три российские команды.

Хватит хандрить и страдать весенней депрессией. Приходи в субботу, 25 марта на комедийное шоу «ХАХА Баттл Городов», посмейся от души и зарядись позитивом!

В грядущую субботу в рамках мероприятия керчан будут веселить команды: «БИГ БЭН» (Новороссийск), «СБОРНАЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» и «ТРИО» (Симферополь).

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Также керченскую публику ждут смешные и яркие выступления от местных стендаперов. По итогу выступлений лучший из комиков получит приз — 5000 рублей.

Не пропусти лучшее юмористическое шоу Керчи, бери своих друзей, близких и отправляйся в субботу в ДК «Корабел». Мероприятие начинается в 18:00.

Билеты можно заказать по телефону +7978 818 80 51 или приобрести в кассах ДК «Корабел».

Смех продлевает жизнь, хочешь жить долго — приходи на «ХАХА Баттл Городов»!



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