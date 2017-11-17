На керченских дорогах становится больше «лежачих полицейских»

На этой неделе на нескольких керченских улицах установили ограничители скорости. Сегодня на улице Мирошника монтируют ещё одного «лежачего полицейского».

На проезжей части работает дорожный рабочий со специальной техникой, что увеличивает время проезда автомобилей. В последствие эта искусственная неровность также станет «успокаивать» дорожное движение.

Читайте: Керченские власти могут решить проблемы на улице Рыбаков

На улице Рыбаков по многочисленным просьбам местных жителей на днях также установили

«четыре лежачих» полицейских. Напомним, что керчане неоднократно жаловались руководству города на увеличенные автомобильные потоки в их районе и наконец, горожан услышали. Глава Горсовета Николай ГУСАКОВ лично проверял ход работ по установке элементов принудительного снижения скорости транспортных средств на улице Рыбаков.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

