На керченских дорогах в 200 раз увеличилось число грузового транспорта

Количество грузового транзитного транспорта в Керчи увеличилось в несколько сот раз. Как объясняет глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН, это связано с большими федеральными стройками.

По словам Сергей БОРОЗДИНА, на данный момент поток грузового транспорта в сутки – 1 000 единиц:

«Плюс на строительство трассы «Таврида» и подходах к мосту используются самосвалы. Количество проходов самосвалов – более 3 тысяч в сутки! И все эти машины проходят по городу, несут за собой в город грязь».

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Глава исполкома заметил, что при Украине, Керчь был тупиковым городом и принимал не более 20 грузовиков в сутки: «Сейчас получается более 4 тысяч единиц техники! Стройки много. Сейчас Керчь – одна сплошная стройка, зато когда они закончатся, город приобретёт совсем другой вид» – подытожил Сергей БОРОЗДИН.

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