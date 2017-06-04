На керченских кладбищах появятся мусорные контейнеры

Прокуратура Керчи выявила факт ненадлежащего содержания мест погребения, а именно кладбищ «Кировское» и «Опасное».

Так, сотрудники ведомства подтвердили факт несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм – на территории двух городских кладбищ отсутствовали контейнеры для сбора бытовых отходов на специально огражденных площадках.

В связи с тем, что указанные нарушения влияют на санитарное и гигиеническое состояние мест захоронения, прокуратура направила исковое заявление в суд о понуждении администрации Керчи установить контейнеры на кладбищах.

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Решением Керченского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, администрация обязана обеспечить сбор мусора.

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