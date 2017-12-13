На керченской эстакаде будет пешеходная зона

Хорошая новость от КерчьИНФО – пешеходное сообщение между Верхним и Нижнем Солнечным имеет место быть. На эстакаде будут автобусные остановки.



Жители микрорайонов Верхний и Нижний Солнечный интересуются, каким будет пешеходное сообщение в этой части города после запуска в эксплуатацию эстакады. Ведь тогда Шоссе героев Сталинграда будет разделять строительство автоподхода в Крымскому мосту.

Читайте: Тротуар между Солнечными очистят от грязи

В городских СМИ появилась информация о том, что ученикам школы №24, которые живут на Нижнем Солнечном будут делать бесплатные проездные. Исходя из этого керчане сделали вывод, что пешеходного сообщения между района не будет. Однако это не так:

«На эстакаде и съездах будут тротуары для пешеходов. Более того, здесь появятся автобусные остановки. Также, останутся и старые остановки по Шоссе героев Сталинграда. Общественный транспорт будет двигаться по этой улице. Для удобства керчан сделают дополнительные съезды непосредственно в микрорайоны», – пояснил заместитель главы Администрации Роман КИРИЧЕНКО.

Такая схема транспортного перехода была разработана еще на этапе проектирования.

Что касается бесплатных проездных билетов для школьников, здесь вопрос стараются решить на законодательном уровне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

