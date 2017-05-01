На Керченской набережной копают клумбы

На керченской набережной, несмотря на праздничный день, рабочие облагораживают клумбы. На них высаживаются специально приготовленные фрагменты газона с цветами.

В преддверии 9-го мая, Керчь капитально приводят в порядок. Повсеместно красятся бордюры, фонарные столбы, подстригаются газоны. Дороги также приводят в порядок, закатывая асфальтом ямы, прилегающие к основным дорогам города.

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Также на территории города регулярно проводятся субботники, целью которых является облагораживание и благоустройство Керчи.

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