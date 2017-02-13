На керченской набережной отремонтировали корабль

В Керчи отремонтирована детская игровая площадка в виде корабля.

На набережной Керчи расположена детская площадка в виде корабля. Уже в течение нескольких лет, когда позволяют погодные условия, дети играют на корабле, представляя себя бесстрашными пиратами или мудрыми капитанами.

Однако в последнее время все больше стало поступать нареканий на состояние детской площадки, как от родителей, так и от небезразличных граждан Керчи.

Читайте: Керченская набережная в феврале

На днях был окончен ремонт корабля. Об этом сообщила глава городского совета Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

«Отремонтирована фигура грифона, лестницы, горка, обшивка корабля», — отметила она.

Теперь, когда в Керчи установится стабильно тёплая весенняя погода, керченская детвора снова может резвиться на корабле, а родители не будут переживать за их безопасность.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





