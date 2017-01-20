На Керченской паромной переправе может появиться специальный пост. Он будет контролировать сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе встречи с министром сельского хозяйства республики Андреем Рюмшиным.

Глава Республики Крым инициировал создание нового поста специального назначения на Керченской паромной переправе, которая будет заниматься качеством сельскохозяйственной продукции. С аналогичной просьбой он обратился в Россельхознадзор.

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Чиновник убеждён, что в Крыму не должны продаваться продукты, содержащие пальмовое масло.

«Необходимо не допустить на территории Республики Крым продажи продукции, которая содержит пальмовое масло. Крымский продовольственный продукт, наверное, лучше, чем в любом субъекте Российской Федерации. Он натуральный, и мы должны сохранить эту натуральность с учетом доступных для потребителя цен. Направил обращение в Россельхознадзор. Надо ввести пост на Керченской паромной переправе, который сможет там же, на переправе, брать пробы и определять, что это – молоко или молочный напиток», – отметил Аксёнов.

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К началу февраля Россельхознадзор должен дать ответ на запрос.

Однако важно отметить, что многие продукты поставляются на полуостров и с помощью грузовой паромной линии. Следовательно, наличие специального поста лишь на Керченской паромной переправе не сможет решить проблемы наличия в регионе продуктов с пальмовым маслом.

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