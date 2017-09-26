На Керченской паромной переправе работают спасатели

Из-за сильного ветра паромная переправа не функционирует уже около 19 часов. В этот период в накопителях сосредоточилось большое количество транспортных средств. Помочь всем нуждающимся оказывают сотрудники МЧС региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На момент 15:00 26 сентября в общей сумме погрузки на паром ожидает более 1500 человек.

Для ожидающих граждан в порту, накопительных и распределительных площадках было организовано жизнеобеспечение. На месте работают оперативные группы 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым, которые осуществляют общий мониторинг ситуации, оказывают информационную помощь и готовы оказывать всю необходимую помощь в случае ухудшения ситуации.

Читайте: Шторм в Керчи: переправы ждут 500 автомобилей

Также проводится регулярное информирование населения и водителей о погодных условиях и прогнозах через средства массовой информации. Граждан просят воздержатся в ближайшие дни от поездок с помощью паромов в сторону Крыма.

Для всех желающих в залах ожидания организовано предоставление горячих напитков (чай, кофе, кипяток). Накопительные и распределительные площадки оборудованы всеми необходимыми объектами сервиса, Wi-Fi покрытием. Также на территории имеются комфортабельные залы ожидания с системами кондиционированием, места общественного питания, 4 банкомата, 40 санузлов, 20 душевых кабинок и места для курения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

