На Керченской паромной переправе восстановят фитосанитарный контроль

На Керченской паромной переправе возобновятся проверки на предмет соблюдения фитосанитарных норм. Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале региона.

Контроль вводится из-за вспышек африканской чумы (АЧС) в других регионах страны. Именно по этой причине автомобильные средства на Керченской паромной переправе будут подвергать проверке на соблюдение фитосанитарных норм.

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Как отмечается в распоряжении, состоянием на 22 августа 2017 года на территории субъектов РФ 52 очага находятся на карантинном режиме.

Также на места поступили распоряжения о пресечении несанкционированного перемещения всеми видами транспорта сельскохозяйственных животных, свиноводческой продукции, незаконной реализации мясосырья непромышленной выработки, в том числе на стихийных рынках и ярмарках выходного дня.

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