На керченской трассе автомобиль врезался в дерево

Вчера, 20 марта, на керченской трассе произошла авария. В итоге дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир.

В 17:20 двигаясь по маршруту Керчь —Симферополь автомобиль марки «Opel Zafira» врезался в дерево. ДТП произошло по причине того, что водитель иномарки 1963 года рождения, превысил безопасную скорость движения, по итогу чего допустил выезд за пределы проезжей части вправо, где врезался в дерево с последующим опрокидыванием.

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В результате аварии пассажир автомобиля «Opel Zafira» 1959 года рождения получил травмы. По итогам обследования медиками был поставлен диагноз: закрытая черепно—мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, вывих правой лучевой кости. Пострадавший оперативно был доставлен в районную больницу.



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