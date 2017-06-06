На керченском берегу почти достроили арку Крымского моста (видео 6 июня)

Пока в Петербурге проводили экономический форум, на котором посетителям показывали прямые видеотрансляции с площадки «стройки века», керчане и жители Тамани могут наблюдать эту картину каждый день воочию.

А для тех, кто не добрался до смотровой площадки – редакция KerchINFO показывает свежий видеоотчет.

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На данный момент строители погрузили более пяти тысяч свай и уже осенью будет установлен главный пролет, который соединит два берега.

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